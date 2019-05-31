«Право на ответные действия»: МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза

МИД России расширит список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ. Так Москва намерена ответить на ряд ограничительных мер против российских граждан. Отмечается, что число фигурантов списка доведено до паритетного с перечнем ЕС.

Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России. Об этом заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что в последнее время Евросоюз реализовал ряд ограничительных мер одностороннего характера против российских граждан. В МИД подчеркнули, что основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения.

«Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций. В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия», — говорится в сообщении МИД.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что в российский ответный список попало столько же лиц, сколько ранее вошло в перечень ЕС. Дипломаты уточнили, что информирующая нота направлена в представительство Европейского союза в России в установленном порядке.

«ЕС фактически солидаризировался с киевскими властями»

Напомним, весной 2019 года Евросоюз ввёл ряд ограничений против российских граждан. 15 марта власти ЕС продлили санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В тот же день Евросоюз решил добавить в ограничительный список восемь лиц, назвав эти действия реакцией на «эскалацию в Керченском проливе и Азовском море» и «нарушение Россией международного права» с «неоправданным применением военной силы».

Кроме этих мер, против России со стороны ЕС действуют сразу несколько пакетов санкций, в том числе экономические и индивидуальные, а также набор целевых ограничений в отношении Крыма.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не соблюдал установленные правила прохода и игнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь. Российская сторона была вынуждена применить силу, и нарушителей задержали.

Позднее на украинских кораблях нашли ряд документов, в том числе прямую инструкцию по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». Находившиеся на судах 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ оказались под арестом. Позднее президент России Владимир Путин назвал произошедший в Керченском проливе инцидент намеренной провокацией украинских властей.

Речь идёт о санкциях против российских военных, в частности начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, а также командующих пограничными сторожевыми кораблями «Дон» и «Изумруд» и командира противолодочного судна «Суздалец».

По итогам этих решений в чёрном списке оказались 170 человек и 44 организации, преимущественно органы власти и военные формирования самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

На них распространены санкции в виде запрета на поездки и замораживания активов. Отметим, что изначально в списке было 171 лицо. Позднее из перечня был исключён погибший глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он был убит 31 августа 2018 года.

В МИД России тогда прокомментировали шаги со стороны ЕС и заявили, что российская сторона применила силу в соответствии с законом.

«Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия «нарушила международное право» и безосновательно применила силу», — говорилось в заявлении ведомства. Дипломаты также выразили сожаление, что ЕС «фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову».

МИД констатировал, что решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву РФ на обеспечение защиты своей государственной границы.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — заключили в ведомстве.