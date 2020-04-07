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Право на космос: Дональд Трамп попытался "закрепить" за Штатами Луну
07 апреля 2020, 22:35 • 107 • В мире
Президент США Дональд Трамп попытался "закрепить" свою страну на Луне. Руководитель страны подписал указ, который даёт американцам право добывать космические ресурсы не только на этой планете, но и в дальнем космосе. В Белом доме заявили, что "Соединённые Штаты не считают космос всеобщим достоянием".
Дональд Трамп подписал необычный указ, который закрепляет за американцами право добывать космические ресурсы на Луне и в дальнем космосе. При этом в документе говорится, что у американцев есть преимущество в космосе и они не считают его ресурсы достоянием всего человечества.
"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далёком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединённые Штаты не считают его всеобщим достоянием", - цитирует документ РБК.
Вскоре США планируют провести международные переговоры по этому вопросу. В Белом доме заявили, что новый указ не внесёт изменений в позицию США, но закрепит уже существующую доминирующую позицию американцев.
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