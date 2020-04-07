Право на космос: Дональд Трамп попытался "закрепить" за Штатами Луну

Дональд Трамп подписал необычный указ, который закрепляет за американцами право добывать космические ресурсы на Луне и в дальнем космосе. При этом в документе говорится, что у американцев есть преимущество в космосе и они не считают его ресурсы достоянием всего человечества.

"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далёком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединённые Штаты не считают его всеобщим достоянием", - цитирует документ РБК.

Вскоре США планируют провести международные переговоры по этому вопросу. В Белом доме заявили, что новый указ не внесёт изменений в позицию США, но закрепит уже существующую доминирующую позицию американцев.