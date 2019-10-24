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Правнучка Остапа Бендера

24 октября 2019, 19:24  •  93 • Украина
Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Татьяна Поп мелькает на галёрке российско-украинского политического театра, то в Киеве, то в Москве. Выдавая себя за представительницу «влиятельных сил» в Закарпатье и бросаясь известными фамилиями, Поп предлагает своим визави решить с её помощью «вопросы» - о чём-то келейно договориться, повлиять на то или иное решение и т.д. Что-то похожее проделывал и самозваный сын турецкоподданного, знавший уйму рецептов сравнительно законного заработка.
Как там у Ильфа с Петровым: «Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить». Судя по всему, в Москве Таня Поп примелькалась настолько, что ей впору было сменить, как говорят столичные модницы, «локацию». И девица рванула в Киев. Там она, как сообщают источники в окружении олигарха Игоря Коломойского, стала искать с ним встречи. И даже ушлый Коломойский, всегда избегающий встреч, в которых он лично не заинтересован, не сумел уклониться от напористой Поп. В общем, они таки встретились – «два комбинатора». Поп сообщила своему собеседнику, что в Москве она якобы «контактировала с бывшими украинскими топ-чиновниками». А теперь приехала «договариваться о сотрудничестве с Коломойским по протекции общего бизнес-партнёра».
И вот тут-то, что называется, «Остапа понесло». Собеседница предложила Коломойскому «стать контактным лицом с новым куратором СНГ в Москве Бабичем», а также «рассмотреть возможность возвращения на Украину некоторых политиков», по всей видимости, застрявших в России. О ком велась речь, о Николае Азарове или Викторе Януковиче, остаётся гадать. Кстати, Поп пару раз видели в обществе Азарова – то ли в гостинице «Украина», то ли на набережной возле гостиницы, - разное люди судачат. А ещё собеседница Коломойского предложила «возродить «Партию регионов» с нею во главе (всуе была помянута и часто мелькающая в российском телеэфире Елена Бондаренко, никакого отношения к Поп не имеющая). Беседа «двух комбинаторов» закончилась тем, что «Коломойский обещал подумать – но после сказал охране, чтобы эту особу больше не пускали к нему в офис».
Воистину, российско-украинские отношения богаты опасными поворотами и захватывающими сюжетами, под стать Ильфу с Петровым. Надеемся, российские правоохранители по возвращении девушки из Киева в Москву не преминут задать ей некоторые насущные, как нам представляется, вопросы.

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