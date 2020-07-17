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Правительству Молдовы 26 депутатов вынесли вотум недоверия

17 июля 2020, 14:00  •  25 • Украина
«В молдавском парламенте разворачивается новая серия политической мыльной оперы»
Молдавская оппозиция всё же решилась и выдвинула давно обещанный вотум недоверия правительству Иона Кику.
Текст вотума недоверия зачитал вице-председатель парламента Александр Слусарь (DA).
По мнению оппозиции, действующее правительство «продемонстрировало некомпетентность правительства и создало предпосылки для углубления кризиса во всех сферах общественной жизни», при этом происходило «систематическое нарушение законодательства, продвижение интересов групп людей, продвижение избирательной внешней политики, вмешательство в судебную систему и агрессивный контроль над институтами СМИ».
Вспомнили и о российском кредите, который, если бы его вдруг приняли, нанёс «непоправимый ущерб суверенитету и национальным интересам Молдовы», а отношения с Евросоюзом, наоборот, не развивались, что также «наносит ущерб интересам Молдовы».
«Правительство проводит непоследовательную внешнюю политику, лишённую предсказуемости и логики. Кабинет министров пренебрегает стратегическим партнёрством с Евросоюзом и с соседними странами, ориентируясь исключительно на евразийскую интеграцию, подменяет сотрудничество с европейскими структурами сотрудничеством с СНГ и Евразийским союзом»,
– цитирует текст вотума недоверия газета «Молдавские ведомости».
Проект Резолюции о вотуме недоверия правительству подписали всего 26 депутатов «Платформы DA» и партии PAS, отказавшись от поддержки партий Pro Moldova и «Шор». Однако для отставки правительства нужен 51 голос и такое количество голосов есть только у коалиции ПСРМ и ДПМ плюс один независимый депутат.
Выступая на пресс-конференции в четверг, Майя Санду заявила, что она пыталась провести переговоры с представителями Демократической партии, чтобы убедить их проголосовать за отставку правительства, однако в ДПМ отказались вести переговоры на эту тему. К сожалению, добавила Санду. И уже заранее объявила президента Молдавии Игоря Додона в фальсификации президентских выборов, которые назначены на 1 ноября текущего года.
«У Додона и его правительства есть только одна забота – сохранить свои кресла. Чтобы сохранить своё кресло, Игорь Додон готовит фальсификацию выборов, и это видно из изменений в избирательное законодательство, которые ПСРМ проталкивает в срочном порядке»,
– не сомневается Майя Санду.
Санду обвинила действующее правительство в том, что оно подняло социальные пособия и зарплату медработникам, а также восстанавливают в сёлах уличное освещение и водопровод. По её мнению, это не забота о людях, а прямой подкуп в обмен на обещания проголосовать за Додона на президентских выборах.
По мнению лидера Демократической партии Павла Филиппа, всё происходящее в молдавском парламенте называется «политической мыльной оперой».
«Мы стали свидетелями нового эпизода этой политической мыльной оперы в Республике Молдова, но не все актёры хорошо понимают свою роль. Мы сожалеем, что некоторые коллеги из реальной оппозиции решили сесть за стол с лицами, совершившими банковское мошенничество. Выдвинув этот вотум недоверия, они подыгрывают тем, кто хочет хаоса в стране»,
– уверен председатель ДПМ.
«Попытки отправить в отставку правительство, после того, как оно на днях приняло очень важные решения для пенсионеров, медработников, аграриев, госслужащих, когда запущен процесс возврата аэропорта в собственность государства, и есть реальные результаты в расследовании и привлечении к ответственности виновников кражи миллиарда, выглядят либо политической авантюрой со стороны партий бывшего блока ACUM, либо сговором с олигархическими силами, которые хотят вернуть контроль над государственными институтами»,
– прокомментировал ситуацию в парламенте глава государства.
На фото. Премьер-министр Молдовы Ион Кику
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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