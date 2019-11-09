Правительству Молдавии социалистами вынесен вотум недоверия

Но хватит ли голосов в парламенте?

В парламенте Молдовы в пятницу решалась судьба правительства страны.

Утром, до заседания парламента, депутаты фракции ПСРМ встретились с премьер-министром Майей Санду, чтобы попытаться убедить главу правительства отозвать проект изменений в закон «О прокуратуре» – это главное условие для сохранения парламентской коалиции и стабильности в государстве.

Переговоры длились полтора часа, после чего депутат фракции ПСРМ Василий Боля провёл пресс-конференцию.

Боля напомнил журналистам, что между ПСРМ и блоком ACUM было подписано политическое соглашение. Однако, несмотря на то, что подписано оно было и президентом, и премьер-министром, блок ACUM не раз нарушал это соглашение, тогда как социалисты придерживались всех ранее достигнутых договорённостей. А 6 ноября «акумовцы» решили «изменить правила игры во время самой игры», ранее так поступал лишь один человек в молдавской политике – Влад Плахотнюк, отметил депутат.

«Премьер-министр обманным путём вышла с законопроектом, через который хочет самостоятельно выбрать кандидата в генпрокуроры, оставив в стороне мнение фракции ПСРМ и всех 36 депутатов. Тем не менее, после полуторачасовой дискуссии с премьер-министром мы считаем, что всё же стоит сохранить эту коалицию и кабинет министров, мы хотим вместе двигаться вперёд. Мы можем помочь в реформировании юстиции, однако нас отодвинули от этого процесса. Единственный путь выхода из этой сложной ситуации – отозвать законопроект, ответственность за который взяла на себя Санду. В данной ситуации нам дали понять, что правительство Санду не нуждается в парламентских консультациях, что, взяв на себя ответственность, Кабмин может делать всё, что пожелает»,

– заявил Боля и порвал перед журналистами текст Соглашения между сторонами парламентской коалиции.

Депутат уверен, что «новый проект ставит под угрозу прокуратуру и политизирует этот институт», поэтому именно Майя Санду должна нести ответственность за провал реформы юстиции. «Этот проект ставит конец усилиям реформы по европейской модели. Потому что есть попытка вернуть старую схему назначения по политическим критериям», – уверен Василий Боля.

После переговоров с премьер-министром парламент собрался на заседание, на котором фракцией ПСРМ зарегистрирована инициатива о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду. Сама отставка кабинета министров будет обсуждена в ближайшие дни на следующем заседании парламента после того, как «юридическая комиссия проверит корректность соблюдения всех процедур», – отметила спикер парламента Зинаида Гречаный.

«Передаю проект выражения вотума недоверия в юридическую комиссию, которая должна собраться и в течение трёх дней принять решение о созыве бюро, чтобы установить, когда этот вотум недоверия будет рассмотрен на пленарном заседании», – закрыла заседание парламента Гречаный.

По мнению политолога и журналиста Дмитрия Чубашенко, блоку ACUM необходим свой прокурор для того, чтобы «расчистить политическое пространство до следующих президентских выборов».

«Майя Санду пошла по пути меритократии, то есть, когда побеждают достойные. Она заявила, что мы будем выбирать именно таких, и мы будем решать, кто самый достойный. Но всё пошло не так, как и на прежних конкурсах. Появилась угроза, что генпрокурором станет человек нейтральный, по крайней мере, к Додону. Акумовцам такой не нужен, они тоже хотят всё контролировать. Задача АCUM сегодня – зачистить политическое поле прежде всего от ПСРМ с его неформальным лидером, посадить своего человека и кого надо запугать, а в результате монополизировать всё политическое поле»,

– заявил Дмитрий Чубашенко в эфире программы «Главное» на телеканале TVC 21.

А бывший вице-премьер Александр Муравский напоминает, что Майя Санду когда-то обещала самое справедливое правление, которое будет принимать все свои решения исключительно в рамках правового поля, а серьёзные вопросы будет обсуждать с общественностью и только после этого принимать решения.

«И что мы видим? По одному из важнейших вопросов, а именно: порядку выбора и назначения ключевой фигуры системы правосудия – генерального прокурора, правительство без всяких консультаций, без всякого предварительного представления проекта закона принимает решение, радикально меняющее действующую систему, нагло нарушающее дух Конституции и сводящее на нет даже иллюзорную независимость прокуратуры. И это хотят нам впарить как реформу юстиции? И это нам хотят представить как высший демократизм власти?»

– недоумевает политик.

Премьер-министр после окончания заседания заявила журналистам, что Молдову ждут, «скорей всего», досрочные парламентские выборы, всё будет зависеть от того, «как будет развиваться ситуация на следующей неделе».

Также премьер напомнила, что именно её правительству удалось восстановить внешнее финансирование страны, в результате чего в бюджете появились деньги на повышение зарплаты и пенсий.

«Многое зависит от этого внешнего финансирования и ясно, что мы являемся единственным надёжным правительством, потому что только мы доказали, что хотим хороших реформ, и наши реформы ценятся внешними партнёрами», – заявила премьер-министр Майя Санду.

Внешние партнёры также не остались в стороне от очередного политического шоу в Молдове – посольство США и делегация ЕС за час до начала парламентского заседания призвали молдавских политиков «прийти к консенсусу в отношении реформы юстиции». При этом «западные партнёры» подчеркнули, что поддерживают как премьер-министра Майю Санду, так и президента страны Игоря Додона.

«Реформы, имеющие решающее значение для демократического развития РМ, уже слишком долго откладывались. Как друг Молдовы, мы настоятельно призываем политических лидеров страны быстро прийти к консенсусу в отношении решения, которое сохранит путь к реформе правосудия и позволит правительству работать над улучшением жизни всех граждан РМ»,

– говорится в заявлении Посольства США.

Также за час до начала заседания в парламенте стало известно, что в Кишинёв прилетел грузино-украинский политик Михаил Саакашвили. Как известно, он всячески поддерживает политиков Майю Санду и Андрея Нэстасе. О том, что Саакашвили находится в аэропорту Кишинёва, сообщил советник главы Молдовы по международным вопросам Эрнест Варданян, разместив фото Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

«В Молдову прибыл Михаил Саакашвили. Совпадение? Не думаю!», – написал Варданян.

Сам Саакашвили заявил журналистам, что оказался в Кишинёве случайно – рейс Варшава-Одесса, на борту которого он возвращался в Одессу из Польши, приземлился в аэропорту Кишинёва из-за сильного тумана в Одессе.

Что касается наступающих выходных – они в Молдове обещают быть напряжёнными. Всё дело в том, что ПСРМ не хватит своих собственных мандатов для того, чтобы отправить правительство Майи Санду в отставку. И теперь ближайшее будущее молдавской политики будет зависеть от того, кто поддержит социалистов.