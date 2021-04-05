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Правительство за три года выделит около 15 млрд рублей на развитие Арктики

05 апреля 2021, 20:00  •  73 • Политика
Около 15 млрд рублей направят на реализацию программы развития Арктической зоны России в течение трех лет. Об этом заявил в понедельник, 5 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина кабмин утвердил новую госпрограмму развития Арктической зоны на ближайшие четыре года.
«На ее реализацию в течение трех лет будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе уже в текущем году — почти 3,5 млрд. Цель этой программы — обеспечить устойчивое развитие региона», — отметил Мишустин.
По его словам, целью также является создание десятков тысяч новых рабочих мест и повышение дохода людей, оказание поддержки бизнесу в реализации перспективных проектов и привлечение в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов.
При этом премьер-министр подчеркнул важность улучшения качества жизни и сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающих в Арктической зоне.
Мишустин отметил, что принятая госпрограмма «позволит скоординировать усилия органов власти, бизнеса и общества при реализации масштабных проектов, важных для экономики страны».
Постановление об утверждении государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России было опубликовано 2 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок реализации программы — 2021–2024 годы. Всего на ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.
25 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать меры защиты Арктики от техногенных катастроф. Он указал на то, что планы по развитию Арктической зоны РФ связаны с освоением углеводородных ресурсов, а также с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров. По словам Медведева, это может нанести ущерб природе региона и здоровью местных жителей.
10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.

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