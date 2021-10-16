Правительство Ярославской области ушло в отставку, соответствующий указ подписал врио губернатора региона Михаил Евраев. Об этом в пятницу, 15 октября, говорится в сообщении на сайте областной администрации.

«Процедура предполагает продолжение исполнения своих должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области», — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области. Он назначен помощником главы государства.

13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области с результатами выборов в Государственную думу нет.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Евраев. 15 октября полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил его в правительстве региона.