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Правительство Ярославской области ушло в отставку
16 октября 2021, 03:15 • 64 • Политика
Правительство Ярославской области ушло в отставку, соответствующий указ подписал врио губернатора региона Михаил Евраев. Об этом в пятницу, 15 октября, говорится в сообщении на сайте областной администрации.
«Процедура предполагает продолжение исполнения своих должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области», — отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области. Он назначен помощником главы государства.
13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области с результатами выборов в Государственную думу нет.
Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Евраев. 15 октября полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил его в правительстве региона.
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