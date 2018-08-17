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Правительство выступило против одобренной президентом идеи изъятия сверхдоходов

17 августа 2018, 18:54  •  62 • Политика
Представитель вице-премьера Силуанова завил, что кабмин считает нецелесообразным повышение налогового бремени на компании.
Правительство России против усиления фискальной нагрузки компаний, которые получили дополнительные доходы. Этот вопрос будет затронут на встрече первого вице-премьера Антона Силуанова, помощника президента России Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса 24 августа.
Об этом рассказал представителям СМИ представитель Силуанова. По его словам, правительство негативно оценивает возможность повышения налогового бремени, считая его нецелесообразным.
Все решения по донастройке системы налогов, по его словам, были уже приняты перед этим, поэтому дополнительное повышение нагрузки с целью изъятия прибылей кабмином не обсуждается.

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