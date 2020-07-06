Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
Главная / Политика

Правительство выделит еще 3,6 млрд на выплаты сотрудникам соцучреждений

06 июля 2020, 14:00  •  21 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными COVID-19. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца — до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей», — говорится в документе.
Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с пациентом, который заболел COVID-19.
В частности, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции — 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории — 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.​
Пресс-служба мэра и правительства Москвы 22 мая сообщила, что в столице более 18,5 тыс. работников соцучреждений получат доплаты за работу в условиях режима повышенной готовности.
Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников в ходе своего обращения к нации 11 мая. Позже российский лидер предложил продлить выплаты до 15 сентября, пишет «Газета.ру».
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
06 июля 2020, 04:00
Неижпапа: "Убийц" Крымского моста ждём на службу в следующем году
06 июля 2020, 08:00
Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины
06 июля 2020, 08:00
Число Путина: Либерал расколол лживое голосование за Конституцию одной цифрой
06 июля 2020, 10:00
Шахназаров матом послал западные ценности: "Закончится всё для вас плохо..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
02 июля 2020, 13:00
"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.