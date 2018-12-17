Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Денег не жалеть, Москве в рот не смотреть — как Кожемяко в Приморье победил
«Это невозможно»: Лавров пообещал не воевать с Украиной
Сергей Лавров - «КП»: Войны с Украиной не будет. Но если устроят провокацию с К...
Владимир Путин на встрече с правозащитниками: Иногда кажется, что такого не може...
Главная / В России

Правительство выделит больше денег на медицину и развитие спорта

17 декабря 2018, 20:55  •  51 • В России

Объем расходов на нацпроекты в соцсфере и науке в ближайшие 6 лет превысит 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник в подмосковных «Горках».

Как рассказал премьер, по нацпроекту «Здравоохранение» будет построено больше больниц, чем изначально планировалось — не 37, а 40. Дополнительные деньги выделят и на информатизацию системы здравоохранения.

- Чтобы каждый мог не только записаться к врачу через интернет, но и, не приходя в поликлинику, получить все необходимые медицинские документы, выписки, пройти медико-социальную экспертизу, - пояснил премьер.

По его словам, больше денег выделят и на финансирование медицины на селе.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, по проекту «Демография» 1,6 миллиона семей (40%) к 2024 году получат поддержку в виде материнского капитала, а 1,1 миллиона семей (35%) получат пособие на первого ребенка.

- Мы предполагаем, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество рожденных детей, приходящихся на одну женщину, должно составить 1,7. Мы сейчас находимся на серьезном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин, - заявила Голикова.

Среди мер поддержки семей с детьми она также упомянула ипотечные кредиты по пониженной ставке в 6 процентов.

Правительство также решило выделить дополнительные средства на поддержание здорового образа жизни и занятия спортом. Как сообщил Медведев, около 35 миллиардов рублей направят на развитие хоккейных и футбольных баз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
17 декабря 2018, 02:54
«Ответственный и надёжный руководитель»: Кожемяко победил на выборах главы Приморья
17 декабря 2018, 14:24
«Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю»: 12 ярких цитат Сергея Лаврова в интервью «КП»
17 декабря 2018, 20:54
Сергей Лавров - «КП»: Войны с Украиной не будет. Но если устроят провокацию с Крымом - мало не покажется!

17 декабря 2018, 20:55
Владимир Путин на встрече с правозащитниками: Иногда кажется, что такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают!
17 декабря 2018, 01:24
«От лёгкого шторма к стабильности»: Олег Кожемяко победил на выборах в Приморье
17 декабря 2018, 12:39
«Задержаны организатор и активные члены бандгруппы»: ФСБ пресекла деятельность сети подпольных оружейных мастерских
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
13 декабря 2018, 17:54
Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины
14 декабря 2018, 16:24
Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.