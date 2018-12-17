Правительство выделит больше денег на медицину и развитие спорта

Объем расходов на нацпроекты в соцсфере и науке в ближайшие 6 лет превысит 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник в подмосковных «Горках».

Как рассказал премьер, по нацпроекту «Здравоохранение» будет построено больше больниц, чем изначально планировалось — не 37, а 40. Дополнительные деньги выделят и на информатизацию системы здравоохранения.

- Чтобы каждый мог не только записаться к врачу через интернет, но и, не приходя в поликлинику, получить все необходимые медицинские документы, выписки, пройти медико-социальную экспертизу, - пояснил премьер.

По его словам, больше денег выделят и на финансирование медицины на селе.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, по проекту «Демография» 1,6 миллиона семей (40%) к 2024 году получат поддержку в виде материнского капитала, а 1,1 миллиона семей (35%) получат пособие на первого ребенка.

- Мы предполагаем, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество рожденных детей, приходящихся на одну женщину, должно составить 1,7. Мы сейчас находимся на серьезном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин, - заявила Голикова.

Среди мер поддержки семей с детьми она также упомянула ипотечные кредиты по пониженной ставке в 6 процентов.

Правительство также решило выделить дополнительные средства на поддержание здорового образа жизни и занятия спортом. Как сообщил Медведев, около 35 миллиардов рублей направят на развитие хоккейных и футбольных баз.