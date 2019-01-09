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Правительство выделит 147 миллионов рублей на покупку жилья пострадавшим в Магнитогорске

09 января 2019, 21:54  •  32 • В России

Сразу же после трагедии в Магнитогорске, где 31-го декабря обрушился подъезд десятиэтажного дома, правительство выделило из своего резервного фонда 65 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим. В среду, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский по видеосвязи отчитался перед премьером Дмитрием Медведевым о расходовании средств.

- Из 65 миллионов 43 миллиона доведены до граждан. До конца недели, за редким исключением, мы эти выплаты все закончим, - сообщил Дубровский.

Помимо этого правительство приняло решение выделить 147 миллионов рублей на приобретение жилья для пострадавших.

- Это, прежде всего жители двух подъездов - подъездов номер семь и номер восемь, это 101 семья. Нужно, чтобы деньги были в максимально короткой перспективе доведены без каких-то проблем или «пробок», которые иногда возникают в финансовой системе. Проследите за этим лично, - поручил Дмитрий Медведев своему заместителю Виталию Мутко.

Размер финансовой помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утерянного жилья. По словам губернатора Челябинской области, гражданам дадут возможность выбрать жилье: это могут быть новые квартиры, а может быть «вторичка».

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