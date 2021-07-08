Правительство выделило дополнительные 6 млрд рублей на развитие села

Премьер министр России Михаил Мишустин заявил 8 июля на заседании кабмина, что правительство РФ выделит еще 6 млрд. рублей на развитие села, 2 млрд из которых будут направлены на поддержку сельской ипотеки.

«На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 6 млрд рублей. Такое решение также принято по поручению главы государства. Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей, а по итогам года — не менее 35 тыс. семей»,— сказал он.

Министр отметил, что около 2,8 млрд рублей будут направлены на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта «современный облик сельских территорий», рассказал премьер. По его словам, эти средства позволят провести соответствующие мероприятия в 26 регионах страны.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что Сбербанк вновь запускает льготную программу «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых.

Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которую разработал Минсельхоз для повышения качества жизни на селе.

Программа действует с 2020 по 2025 год. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на покупку или строительство жилья в сельской местности. Исключения составляют Московский регион и Санкт-Петербург. По программе можно получить до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе — до 5 млн рублей.