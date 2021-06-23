Правительство Виктора Орбана разворошило осиный рой.

Вся Европа – на защиту прав и свобод педерастов!

Парламент Венгрии принял ряд поправок к конституции, вызвавших фурор в Евросоюзе. Венгерские депутаты одобрили включение в Основной закон государства определение семьи как основанной на браке и на отношениях между родителями и детьми, где мать – женщина, а отец – мужчина. В цивилизованной Европе наших дней это революционный шаг!

Хуже того, венгерские законодатели отдельно указали, что их страна защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились. Нет такого в «базовых ценностях» Европы! Это диверсия против свободы личности, которая может сексуально ориентироваться, как захочет. Не менее вызывающе звучат конституционные поправки о воспитании на основе ценностей христианской культуры. Это мракобесие!

Дальше – больше. Принятые поправки запрещают молодежи и детям открытый доступ к материалам ЛГБТ. Здесь терпение Евросоюза лопнуло. Министры иностранных дел 13 европейских стран постановили на встрече в Люксембурге 22 июня, что это дискриминация, подрывающая базовые ценности ЕС.

«Закон «нарушает право на свободу слова под предлогом защиты детей», – говорится в необычно жёстком совместном заявлении, принятом на встрече. Инициатива исходила от Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, её подписали также представители Дании, Эстонии, Франции, Финляндии, Германии, Ирландии, Литвы Латвии, Испании и Швеции. Вся цивилизованная Европа – на защиту прав и свобод педерастов!

По мнению министров, «Еврокомиссия должна использовать все меры давления, чтобы заставить Венгрию уважать европейские законы, включая привлечение Будапешта к рассмотрению дела в европейском суде».

Принятые парламентом Венгрии поправки запрещают доступ молодежи и детей к печатной и видеопродукции, изображающей любые отклонения от естественных половых отношений. Они препятствуют изображению гомосексуалистов и трансгендеров как нормальной части общества.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед вылетом на встречу в Люксембург выступил с защитой поправок: «Реформы преимущественно направлены на профилактику сексуального насилия над детьми и оставляют вопросы сексуального воспитания детей на ответственность родителей. Большинство из тех, кто осуждает эти законы, даже не читал их». Сийярто попросил журналистов не писать глупости. Однако министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что она-таки читала новый закон. Эта женщина с волей бойца «железного легиона» заявила: «Не нужно даже учиться в средней школе, чтобы понять, что закон является прямой атакой на наши ценности. ЕС должно принять абсолютные меры против Будапешта, если подтвердится нарушение европейского закона».

По мнению Вильмес, венгры перепутали проблемы педофилии и сексуальных свобод и льют воду на мельницу России, которая пытается организовать в государстве-члене ЕС движение за цензуру гомофобами прав сексуальных меньшинств. Особое подозрение вызывает Виктор Орбан, давно известный неприемлемыми гомофобскими заявлениями.

А по мнению вездесущей правочеловеческой организации Human Rights Watch, изменения в Основном законе Венгрии будут иметь катастрофические последствия для поставщиков медицинских услуг, преподавателей и творческой интеллигенции. Видимо, имеется в виду, что остановится целая отрасль хирургического изменения пола, сойдут с ума преподаватели науки о секс-меньшинствах, закроются газеты и сайты с рекламой извращений, среди интеллигенции начнется паника.

«Дети не нуждаются в защите от демонстрации сексуального разнообразия. Напротив, дети с нетрадиционной сексуальной ориентацией и их родители нуждаются в защите от дискриминации и насилия», – провозгласила ведущий исследователь по теме ЛГБТ в Human Rights Watch Неела Гошаль

Правительство Виктора Орбана разворошило осиный рой.