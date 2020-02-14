Правительство вернет в Россию импортные препараты для лечения онкобольных

Накануне Дня борьбы с детской онкологией (его отмечают 15 февраля) Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсуждалось, что нужно сделать, чтобы лечение рака в России стало более эффективным.

Как рассказал Мишустин, за день до совещания он с вместе с профильными членами правительства встретился с детскими онкологами. И это, кстати, весьма важная деталь. Раньше правительство неоднократно грешило тем, что принимало решения, оторванные от реальной жизни. Зачастую все делалось без оглядки на мнение профессионального сообщества и простых людей. Так, перегибы в программе импортозамещения привели к тому, что с российского лекарственного рынка ушли многие иностранные производители. Их просто перестали допускать к госторгам. А российские аналоги или дженерики, по мнению врачей, уступают в качестве оригинальному препарату. В последнее время ведущие онкологи все громче стали заявлять о том, что ситуация с лекарствами близка к катастрофической.

Как рассказал Мишустин, правительство разработало комплекс мер для решения двух главных проблем: качества лекарств и их дефицита.

- Безусловный приоритет - жизнь и выздоровление пациента. Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как быстро ребенок сможет почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь. В приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента, особенно если этот пациент - маленький ребенок, - сказал Мишустин.

Его слова - такие простые и понятные каждому родителю тяжелобольного ребенка - по сути сенсация. Мишустин дал понять: власть готова повернуться лицом к «маленькому человеку» - к его проблемам, болезням, страданиям.

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила 9 пунктов поручения правительства, которые направлены на улучшение помощи онкобольным (премьер пообещал, что подпишет документ после совещания).

Один из первых пунктов: Минздрав проработает вопрос о снятии с отдельных иностранных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации сегодня не могут покупать их на торгах.

Еще один важный момент: пациенты смогут амбулаторно продолжить лечение тем препаратом, которым их лечили в больнице. Об этой проблеме напропалую твердят родители: детям в больнице давали импортный препарат, а после выписки перевели на российские аналоги. От этого у многих детей возникают жуткие побочные эффекты: появляется тошнота, кровотечения, отнимаются ноги. Теперь правительство обещает провести анализ всех дженериков для онкобольных на российском фармрынке, чтобы убедиться в их эффективности и безопасности.

Что касается дефицита лекарств, то, по словам Мишустина, он во многом связан с тем, что в России нет ни одного федерального органа, который бы мониторил эту ситуацию.

- Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение, - сказал премьер. - Считаю, что Росздравнадзор должен отслеживать ситуацию на фармрынке и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и Минздрав, и врачей. Все, что от нас зависит, в том числе обеспечение онкобольных необходимыми лекарствами, мы сделаем.

А чтобы ситуация с лекарствами для онкобольных была наглядна не только для чиновников, но и для граждан, Мишустин поручил создать цифровую платформу. То есть информация о доступности лекарств будет размещаться в Интернете.

- Займитесь этим срочно, мониторинг очень важен для людей, - поручил премьер главе Минздрава Михаилу Мурашко и врио главы Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко.