Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американск...
«Нужно оправдание»: почему разведсообщество США заранее обвинило Россию во «вмеш...
МИД РФ прокомментировал возможное ужесточение санкций США
Угар, трэш, жена героя Майдана, чому не на державний
Главная / В России

Правительство ужесточит прохождение техосмотра автомобилей

03 августа 2018, 18:24  •  112 • В России

Пройти техосмотр автомобиля сейчас можно меньше, чем за пару часов. Даже ехать никуда не нужно. В интернете полным-полно контор, которые за деньги оформляют диагностические карты состояния автомобиля. Такие услуги нередко предоставляют и страховые агенты. Цена вопроса - две-три тысячи рублей. Не секрет, что огромное число автомобилистов (особенно владельцы старых авто) диагностические карты из года в год покупают. И вот правительство решило положить этому конец. Как рассказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в пятницу, подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых «серых» диагностических карт.

- По сути, они никакие не «серые». Это просто фальшивки! Зачастую их выдают компании, которые вообще ничем не занимаются, ничего не осматривают, - заявил Медведев.

Правительство собирается откорректировать нормы закона о техосмотре транспортных средств, внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Как рассказал Медведев, процедура прохождения техосмотра будет фиксироваться на фото и видео, а диагностическая карта будет оформляться как полноценный электронный документ с электронной подписью.

Кроме того, будут введены новые требования к месту, где проводятся техосмотры.

- За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения - и водители, и эксперты, и компании-операторы - будут нести административную или уголовную ответственность, - сообщил Медведев.

По его словам, для водителей, которые управляют автомобилем без нормально оформленной диагностической карты, вырастет размер штрафа. Технических экспертов за выдачу диагностических карт без осмотра автомобилей и с нарушениями будут дисквалифицировать. Операторы за нарушение порядка ведения реестра будут нести административную ответственность, а за проведение техосмотра без аккредитации - уголовную ответственность.

- Контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД, - отметил Медведев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

112
Источник
Похожие новости
03 августа 2018, 13:24
Без «площадки»: как могут измениться правила сдачи экзамена на водительские права
03 августа 2018, 00:24
«Рабыни» за решёткой: суд арестовал трёх сестёр по делу об убийстве отца
03 августа 2018, 18:24
Правительство ужесточит прохождение техосмотра автомобилей

03 августа 2018, 02:09
Солженицын первым поставил вопрос о Крыме 27 лет назад
03 августа 2018, 02:09
Минобороны: установлен контроль на двух участках государственной границы Сирии
02 августа 2018, 21:09
Велозоны и диппарковки: в России могут появиться новые дорожные знаки
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
02 августа 2018, 00:36
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
31 июля 2018, 02:56
Дякула послан небом
30 июля 2018, 08:55
Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре
02 августа 2018, 14:39
Тренер сборной России об уходе трёх биатлонисток в сборную Украины: они поступили непорядочно
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
29 июля 2018, 01:54
"Ничего нового. Абсолютно": В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.