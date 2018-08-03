Правительство ужесточит прохождение техосмотра автомобилей

Пройти техосмотр автомобиля сейчас можно меньше, чем за пару часов. Даже ехать никуда не нужно. В интернете полным-полно контор, которые за деньги оформляют диагностические карты состояния автомобиля. Такие услуги нередко предоставляют и страховые агенты. Цена вопроса - две-три тысячи рублей. Не секрет, что огромное число автомобилистов (особенно владельцы старых авто) диагностические карты из года в год покупают. И вот правительство решило положить этому конец. Как рассказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в пятницу, подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых «серых» диагностических карт.

- По сути, они никакие не «серые». Это просто фальшивки! Зачастую их выдают компании, которые вообще ничем не занимаются, ничего не осматривают, - заявил Медведев.

Правительство собирается откорректировать нормы закона о техосмотре транспортных средств, внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Как рассказал Медведев, процедура прохождения техосмотра будет фиксироваться на фото и видео, а диагностическая карта будет оформляться как полноценный электронный документ с электронной подписью.

Кроме того, будут введены новые требования к месту, где проводятся техосмотры.

- За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения - и водители, и эксперты, и компании-операторы - будут нести административную или уголовную ответственность, - сообщил Медведев.

По его словам, для водителей, которые управляют автомобилем без нормально оформленной диагностической карты, вырастет размер штрафа. Технических экспертов за выдачу диагностических карт без осмотра автомобилей и с нарушениями будут дисквалифицировать. Операторы за нарушение порядка ведения реестра будут нести административную ответственность, а за проведение техосмотра без аккредитации - уголовную ответственность.

- Контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД, - отметил Медведев.