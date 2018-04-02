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Правительство ужесточило требования к аварийным службам
02 апреля 2018, 22:09 • 41 • В России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее новые требования к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ.
- Оно меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».
Постановление устанавливает дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний. Прежде всего, это требования к деятельности аварийных диспетчерских служб.
- Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан. Устанавливается дифференцированное время по устранению различного рода аварий - от получаса до двух часов, - рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.
Впервые регламентировано время дозвона в аварийную службу - пять минут. В ночное время - 10 минут. Службы должны будут иметь функции «обратный вызов» или «автоответчик».
Повреждения внутридомовых инженерных систем должны быть устранены в течение 30 минут с момента регистрации заявки, а засоры - в течение двух часов.
При этом, по его словам, плата за услуги ЖКХ увеличена не будет.
- Все это в совокупности должно существенно улучшить качество работы управляющих компаний, доступность услуг, которые они оказывают, и сократить расходы жителей на жилищные услуги, - сказал Козак.
Дмитрий Медведев также предложил публиковать в открытом доступе тарифы на жилищные услуги управляющих компаний.
- Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?», - заметил Медведев.
- Совсем недавно завершили мониторинг стоимости жилищных услуг по всей стране. Результаты этого мониторинга показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз. Даже в пределах одного наследного пункта, - рассказал Козак.
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