Правительство увидело большие пенсии отставников • 137 • Аналитика









И не важно, что бывший военнослужащий служил, возможно воевал, рисковал собственной шкурой, защищал Родину наконец. Что мотался по гарнизонам как лист осенний, гоняемый служебной необходимостью из огня да в полымя. Что дети поменяли по нескольку школ, пока получили долгожданный аттестат. Не важно, что жена, имея высшее образование, часто просто сидела дома из-за отсутствия хоть какой-то работы. Важно, что «он молодой и на нем пахать можно».



Еще противнее шипение по отношению к сотрудникам силовых структур. «Что же вы не защитили нас, когда СССР разваливали? Что же вы не остановили предателя Горбачева? Трусы!» И не важно, что этот ветеран много раз брал преступников. Не важно, что именно такие, как он, спасали людей от бандитов. И что в теле несколько лишних шрамов от порезов, а то и от пуль. Все не важно! Важно, что получает он больше меня!



Бунт на корабле. Шаманов возмущен отношением к армии

23 октября в Государственной думе будут в первом чтении обсуждать проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Документ большой, важный. Поэтому «первое чтение» проводится по уже давно сложившейся системе. Вначале этот проект рассматривается на соответствующем комитете Госдумы. Естественно, получил свой экземпляр и комитет по обороне, возглавляемый генералом Шамановым.



После ознакомления с представленным правительством проектом, особенно в части планируемых повышений заработной платы гражданским сотрудникам МО, денежного содержания военнослужащих и пенсий военным пенсионерам, в ГД разразился скандал. Достаточно привести одну фразу депутата-генерала Владимира Шаманова, которую он разместил на официальном сайте Государственной думы.



«Дальнейшее игнорирование решения данной проблемы категорически недопустимо».



Теперь по порядку. Что же так возмутило комитет по обороне ГД? И почему депутаты, в прошлом боевые офицеры и генералы, так возмутились содержанием проекта бюджета на 2020 год? Казалось бы, кто-то, а они-то помнят знаменитую фразу нашего премьера: «Денег нет, но вы держитесь». Но депутаты прекрасно знают и другую правду.



Правительство Российской Федерации хорошо устроилось. Что ни бумажка, то рапорт о победе над… Бюджет профицитный. Денег в загашнике куры не клюют. Девать некуда. Любая проблема будет решаться без особого напряжения мозга. «Выделить местным органам власти столько-то миллионов (миллиардов) для быстрого устранения…»



А что возмущаются военные? Давайте посмотрим, как увеличилось денежное содержание военнослужащих за последние 7 лет, с 2012 года. По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Татьяны Шевцовой, которая и занимается денежными вопросами МО, денежное содержание армейцев не только соответствует всем обещаниям и указам президента, но и дает военным полное ощущение собственной значимости.



Есть только одна проблема. Откуда считать будем? Замминистра пошла старым проверенным (советским ещё) способом. Помните знаменитое «по сравнению с 1913-м годом»? Вот и наши «разы» выглядят примерно так же. «По сравнению с 2012 годом». А не расскажет ли нам уважаемый генерал армии и выдающийся военный деятель (именно так написано в Википедии), сколько раз за это время индексировалось денежное содержание? К примеру, до 2018 года?



Я помню, как в 2012 году были удивлены офицеры. Такая прибавка — на тот момент у большинства около 3-х раз, да ещё и приказ министра о премиях (приказ № 400) в два-три раза выше месячного жалования, действительно воспринималась как чудо. А то, что при этом были ликвидированы некоторые социальные льготы, никого не смущало. Серьезно потолстевший кошелек в кармане компенсировал всё.



«Мы держим среднее денежное довольствие по уровню ведущих отраслей нашей экономики. На этот счет тоже есть указ президента, который обязывает соблюдать эту тенденцию. В этом году запланирована очередная индексация, которая будет произведена с 1 октября. И в части повышения денежного довольствия мы этот уровень соблюдаем».



То, что написано выше, никак не объясняет «бунт» комитета ГД по обороне именно при обсуждении бюджета-2020. Почему же проект «завернули» для доработки? Для этого необходимо опять вернуться чуть-чуть назад. Из интервью Т. Шевцовой «Российской газете»:



«Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации будет расти ежегодно — вплоть до 2021-го. Размер индексации составит 4 процента в год. На эти цели в оборонный бюджет нынешнего года заложили 18 миллиардов рублей, а само повышение произойдет с января.

В 2019-м перерасчет армейского жалованья выполнят с 1 октября, на повышение денежного довольствия планируется потратить 22,6 млрд. Аналогичный срок и процентное повышение запланировано на 2020-й — под эту индексацию военных выплат в бюджете предусмотрено 41, 2 миллиарда рублей».



«Военные пенсии будут увеличены на 4 процента не только в 2018 году, но в 2019 и 2020 годах».



Увы, но в проекте бюджета на 2020-й уже нет 4-х процентов. Есть запланированная цифра в 3,8% на 2020-й год и 4% на 2021-й. А вот за счет «сэкономленных таким образом средств планируется увеличить строительство и содержание зданий и сооружений МО.



Так что, уважаемые отставники, радуйтесь увеличению пенсий на 1,5 тысячи (в среднем) и не возмущайтесь. Денег нет, но вы держитесь!



Почему происходит то, что происходит?

Чего греха таить, когда в стране началась пенсионная реформа, военные пенсионеры чувствовали себя более защищенными, чем их гражданские \собратья. Армия своих не бросит. Армейские пенсии всегда были и будут выше гражданских. Пусть ненамного, но отставники будут жить лучше.



Но сколь веревочка ни вейся… В условиях проведения пенсионной реформы правительство просто не могло не заметить такой лакомый кусок, как военные пенсии. Денежное содержание военнослужащих трогать нельзя. Побегут из армии молодые офицеры и контрактники. Мы это уже видели совсем недавно, когда капитаны массово уходили в «народное хозяйство» от безнадеги. А вот пенсии — можно. Бежать-то пенсионерам некуда. Позади Москва (долгие годы службы)!



Создается такое впечатление, что пенсионная реформа теперь напрямую будет касаться именно пенсионных выплат. Всеми правдами и неправдами правительство будет стремиться уровнять пенсии отставников и гражданских пенсионеров. Военные пенсионеры будут получать в Пенсионном фонде пенсию на обычных для гражданских лиц условиях.



Министерство обороны будет просто доплачивать какие-то деньги за особые условия службы или нечто подобное. Кстати, на первом этапе, если провести эту реформу грамотно, общая сумма пенсии военного пенсионера может даже увеличиться. Но через какое-то время путем «забывания» ежегодных инфляционных компенсаций можно свести сумму доплат до мизера.



В целом же, если рассматривать ситуацию с разных сторон, получается, что изменения порядка выплат военных пенсий не избежать. Так же, как не избежать и постепенного выравнивания военных и гражданских пенсий. Главное, чтобы это не сказалось на качестве армии. Я не зря упомянул 2012 год и повышение денежного содержания военнослужащим. Повышать пенсии необходимо повсеместно.



Только вот не получится ли у нас все с точностью до наоборот? Не гражданские пенсии подтянут до уровня военных, а военные опустят до уровня гражданских? Хотелось бы верить в то, что этого не произойдет. Так устроен наш мир, что зависть к соседу всегда присутствует в человеческом обществе. Кто из военных пенсионеров не слышал шипение за спиной: «Такой молодой, на нем ещё пахать и пахать, а он пенсию получает больше меня, который 25 (цифра не особо важна) отработал на вредном производстве (на Севере, Дальнем Востоке и т.д.). Зажрались эти военные».И не важно, что бывший военнослужащий служил, возможно воевал, рисковал собственной шкурой, защищал Родину наконец. Что мотался по гарнизонам как лист осенний, гоняемый служебной необходимостью из огня да в полымя. Что дети поменяли по нескольку школ, пока получили долгожданный аттестат. Не важно, что жена, имея высшее образование, часто просто сидела дома из-за отсутствия хоть какой-то работы. Важно, что «он молодой и на нем пахать можно».Еще противнее шипение по отношению к сотрудникам силовых структур. «Что же вы не защитили нас, когда СССР разваливали? Что же вы не остановили предателя Горбачева? Трусы!» И не важно, что этот ветеран много раз брал преступников. Не важно, что именно такие, как он, спасали людей от бандитов. И что в теле несколько лишних шрамов от порезов, а то и от пуль. Все не важно! Важно, что получает он больше меня!23 октября в Государственной думе будут в первом чтении обсуждать проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Документ большой, важный. Поэтому «первое чтение» проводится по уже давно сложившейся системе. Вначале этот проект рассматривается на соответствующем комитете Госдумы. Естественно, получил свой экземпляр и комитет по обороне, возглавляемый генералом Шамановым.После ознакомления с представленным правительством проектом, особенно в части планируемых повышений заработной платы гражданским сотрудникам МО, денежного содержания военнослужащих и пенсий военным пенсионерам, в ГД разразился скандал. Достаточно привести одну фразу депутата-генерала Владимира Шаманова, которую он разместил на официальном сайте Государственной думы.Теперь по порядку. Что же так возмутило комитет по обороне ГД? И почему депутаты, в прошлом боевые офицеры и генералы, так возмутились содержанием проекта бюджета на 2020 год? Казалось бы, кто-то, а они-то помнят знаменитую фразу нашего премьера: «Денег нет, но вы держитесь». Но депутаты прекрасно знают и другую правду.Правительство Российской Федерации хорошо устроилось. Что ни бумажка, то рапорт о победе над… Бюджет профицитный. Денег в загашнике куры не клюют. Девать некуда. Любая проблема будет решаться без особого напряжения мозга. «Выделить местным органам власти столько-то миллионов (миллиардов) для быстрого устранения…»А что возмущаются военные? Давайте посмотрим, как увеличилось денежное содержание военнослужащих за последние 7 лет, с 2012 года. По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Татьяны Шевцовой, которая и занимается денежными вопросами МО, денежное содержание армейцев не только соответствует всем обещаниям и указам президента, но и дает военным полное ощущение собственной значимости.Есть только одна проблема. Откуда считать будем? Замминистра пошла старым проверенным (советским ещё) способом. Помните знаменитое «по сравнению с 1913-м годом»? Вот и наши «разы» выглядят примерно так же. «По сравнению с 2012 годом». А не расскажет ли нам уважаемый генерал армии и выдающийся военный деятель (именно так написано в Википедии), сколько раз за это время индексировалось денежное содержание? К примеру, до 2018 года?Я помню, как в 2012 году были удивлены офицеры. Такая прибавка — на тот момент у большинства около 3-х раз, да ещё и приказ министра о премиях (приказ № 400) в два-три раза выше месячного жалования, действительно воспринималась как чудо. А то, что при этом были ликвидированы некоторые социальные льготы, никого не смущало. Серьезно потолстевший кошелек в кармане компенсировал всё.То, что написано выше, никак не объясняет «бунт» комитета ГД по обороне именно при обсуждении бюджета-2020. Почему же проект «завернули» для доработки? Для этого необходимо опять вернуться чуть-чуть назад. Из интервью Т. Шевцовой «Российской газете»:Увы, но в проекте бюджета на 2020-й уже нет 4-х процентов. Есть запланированная цифра в 3,8% на 2020-й год и 4% на 2021-й. А вот за счет «сэкономленных таким образом средств планируется увеличить строительство и содержание зданий и сооружений МО.Так что, уважаемые отставники, радуйтесь увеличению пенсий на 1,5 тысячи (в среднем) и не возмущайтесь. Денег нет, но вы держитесь!Чего греха таить, когда в стране началась пенсионная реформа, военные пенсионеры чувствовали себя более защищенными, чем их гражданские \собратья. Армия своих не бросит. Армейские пенсии всегда были и будут выше гражданских. Пусть ненамного, но отставники будут жить лучше.Но сколь веревочка ни вейся… В условиях проведения пенсионной реформы правительство просто не могло не заметить такой лакомый кусок, как военные пенсии. Денежное содержание военнослужащих трогать нельзя. Побегут из армии молодые офицеры и контрактники. Мы это уже видели совсем недавно, когда капитаны массово уходили в «народное хозяйство» от безнадеги. А вот пенсии — можно. Бежать-то пенсионерам некуда. Позади Москва (долгие годы службы)!Создается такое впечатление, что пенсионная реформа теперь напрямую будет касаться именно пенсионных выплат. Всеми правдами и неправдами правительство будет стремиться уровнять пенсии отставников и гражданских пенсионеров. Военные пенсионеры будут получать в Пенсионном фонде пенсию на обычных для гражданских лиц условиях.Министерство обороны будет просто доплачивать какие-то деньги за особые условия службы или нечто подобное. Кстати, на первом этапе, если провести эту реформу грамотно, общая сумма пенсии военного пенсионера может даже увеличиться. Но через какое-то время путем «забывания» ежегодных инфляционных компенсаций можно свести сумму доплат до мизера.В целом же, если рассматривать ситуацию с разных сторон, получается, что изменения порядка выплат военных пенсий не избежать. Так же, как не избежать и постепенного выравнивания военных и гражданских пенсий. Главное, чтобы это не сказалось на качестве армии. Я не зря упомянул 2012 год и повышение денежного содержания военнослужащим. Повышать пенсии необходимо повсеместно.Только вот не получится ли у нас все с точностью до наоборот? Не гражданские пенсии подтянут до уровня военных, а военные опустят до уровня гражданских? Хотелось бы верить в то, что этого не произойдет. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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