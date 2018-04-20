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Правительство утвердит концепцию кадетского образования

20 апреля 2018, 16:09  •  29 • В России

Концепция кадетского образования в России может быть утверждена российским правительством уже в конце 2018 года.

"Концепция кадетского образования, если будет оценена и доработана экспертным сообществом до осени, то я думаю, что мы можем говорить о том, что она выйдет из правительства в виде распоряжения в четвертом квартале 2018 года. Следующий этап - разработка плана мероприятий по реализации концепции со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Параллельно этой работе необходимо продолжать внедрять принципы концепции в реальную жизнь в рамках возможностей и полномочий всех заинтересованных сторон", - заявил "КП" председатель общественной организации "Московские Суворовцы", член Совета Министерства образования и науки России по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.

По мнению Нестерова, принятие концепции кадетского образования в Российской Федерации станет качественным прорывом в сфере образования государственной службы, подготовке ее кадров федерального и регионального уровней и даст государству возможность резкого улучшения качества государственного управления.

Напомним, изменений ждут и образовательные программы, которыми пользуются сейчас в кадетских школах. В протоколе (есть в распоряжении редакции "КП") расширенного выездного заседания Совета Министерства образования и науки России по кадетскому образованию с участием руководителя Минобрнауки РФ Ольги Васильевой и полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича назывались такие новые специальные учебные предметы: "Основы военной подготовки", "Основы государственной гражданской службы", "Основы государственной службы российского казачества", подобные программы будут разработаны с учетом требований руководителей Нацгвардии, МВД, СК, ФСБ и МЧС России. Учебные пособия должны быть разработаны к сентябрю. А перед этим для руководителей, педагогов и воспитателей кадетских классов запланированы курсы повышения квалификации.

9 августа 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин поручил провести анализ работы кадетских образовательных организаций и подготовить предложения по совершенствованию их деятельности.

СПРАВКА "КП"

Концепция кадетского образования в России представляет собой программный документ для реализации принципов, целей и основных направлений развития кадетского образования в стране. Документ определяет базовые положения и механизмы системы подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.

Кадетское образование - единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения учащихся в общеобразовательных организациях кадетского типа с учетом исторических традиций русских кадетских корпусов.

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