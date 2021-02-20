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Правительство утвердило расширение границ территории опережающего развития «Курилы»
20 февраля 2021, 14:00 • 123 • Политика
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили 20 февраля в пресс-службе правительства.
На дополнительных участках собираются открыть предприятие по пошиву рыболовных сетей, также будет организовано хранилище горюче-смазочных материалов и создана инфраструктура для строящегося рыбокомбината.
Осуществить это, по данным правительства, станет возможным из-за изменений, которые внесены в перечень видов деятельности, разрешенных на Курилах.
Отмечается, что расширение границ ТОР поможет создать минимум 40 рабочих мес. Кроме того, в развитие территории частные инвесторы готовы вложить около 475 млн рублей.
ТОР «Курилы» была создана в Сахалинской области в 2017 году. Ее целью является стимулирование развития экономики и привлечение новых инвесторов для роста благосостояния местных жителей.
8 февраля 2021 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект расширения границ территории опережающего развития «Приамурская».
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