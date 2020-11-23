Правительство утвердило порядок установки российского ПО на гаджеты

Правительство России утвердило порядок предварительной установки российского программного обеспечения на все продаваемые в стране гаджеты, произведенные после 1 января 2021 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

«Установить, что требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 января 2021 года», — говорится в документе.

Российское ПО будет в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и телевизоры с технологией Smart-TV.

Также правительством утвержден перечень ПО, которое должно предустанавливаться на эти устройства, продаваемые в России. В него вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети, а также мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, продаваемую в России, в частности антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Летом текущего года производители электроники обратились в правительство с просьбой перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го.