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Правительство утвердило порядок установки российского ПО на гаджеты

23 ноября 2020, 16:40  •  99 • Политика
Правительство России утвердило порядок предварительной установки российского программного обеспечения на все продаваемые в стране гаджеты, произведенные после 1 января 2021 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.
«Установить, что требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 января 2021 года», — говорится в документе.
Российское ПО будет в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и телевизоры с технологией Smart-TV.
Также правительством утвержден перечень ПО, которое должно предустанавливаться на эти устройства, продаваемые в России. В него вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети, а также мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, продаваемую в России, в частности антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.
Летом текущего года производители электроники обратились в правительство с просьбой перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го.

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