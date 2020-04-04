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Правительство утвердило порядок помощи находящимся за рубежом россиянам

04 апреля 2020, 22:35  •  26 • Политика
Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 4 апреля.
Помощь будет оказана лицам, у которых есть на руках обратные билеты в Россию на 16 марта — 31 мая. Именно за период с даты, указанной на билете, до даты возвращения в РФ будет оказана социальная помощь. Тем, у кого обратных билетов на указанный период нет, будет оказано содействие в соответствии с постановлением кабмина об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.
«Помощь оказывается гражданам РФ, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день», — говорится в документе.
Для получения помощи необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг. Информация о заявителе направляется в МВД и МИД, после чего в течение 24 часов комиссия при внешнеполитическом ведомстве будет принимать решения об оказании содействия. Уведомлять о рассмотрении заявки, а также о дате и времени прибытия вывозного рейса будет Минкомсвязь.
Помощь поступит в течение суток после уведомления об одобрении. Списки лиц, кому будет оказано содействие, МИД направляет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и ФСБ. Расходы на оказание помощи осуществляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных МИДу.
Отказ в помощи возможен, если заявитель намеренно предоставит ложные данные либо подаст заявку второй раз, а также в случае неявки заявителя на вывозной рейс и возобновления регулярного авиасообщения между странами.
На организацию пребывания россиян за рубежом правительством выделено 500 млн рублей. Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что правительство предложило всем находящимся за рубежом россиянам помощь. Гражданам были разосланы СМС-сообщения с просьбой уведомить, если им требуется финансовая поддержка, жилье или иная помощь. К 1 апреля было получено 900 заявок, по ним уже принимаются решения.
Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа, созданы списки на выезд. 3 апреля источники «Известий» сообщили, что РФ собирается полностью приостановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы, с 4 апреля. Позднее эту информацию подтвердили в оперштабе.

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