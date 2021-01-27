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Правительство утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства

27 января 2021, 18:40  •  105 • Политика
Правительство России утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства. Об этом сообщается на сайте кабмина в среду, 27 января.
Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, план рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий. Они сгруппированы по нескольким направлениям, касающимся таких вопросов, как здоровье детей, их благополучие, качество жизни, развитие, воспитание и обучение.
«План подразумевает увеличение размера выплат на детей от трех до семи лет, развитие программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, расширение возможностей социальных контрактов. Кроме того, предполагается упростить саму процедуру получения мер господдержки родителям с детьми», — говорится в распоряжении.
Также планируется повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи для детей с онкозаболеваниями и ограничениями по здоровью.
В программе мероприятий указаны задачи по реформированию системы опеки и попечительства, усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширении форм обеспечения сирот жилыми помещениями.
В списке мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры, — строительство спортивных площадок, ремонт театров, школ искусств и домов культуры.
В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».
Инициатива о проведении в стране с 2018 по 2027 год Десятилетия детства принадлежит Владимиру Путину. Такое решение было принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

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