Правительство утвердило концепцию председательства РФ в Арктическом совете

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, а также план мероприятий на этот период. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила пресс-служба правительства.

«В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами — участниками межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, охрана арктической окружающей среды, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах», — отметили в кабмине.

Уточняется, что целью концепции является реализация поручений президента РФ Владимира Путина по развитию зоны.

Также Мишустин утвердил детальный план мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Так, будут проведены фестивали, конференции, конгрессы, саммиты, круглые столы, форумы и т. д. Их примут такие города, как Якутск, Мурманск, Архангельск, Салехард, часть мероприятий состоится на севере Норвегии, чтобы иностранные гости могли изучить Заполярье РФ и выбрать подходящие для инвестиций территории.

Ожидается, что участие в перечисленных событиях примут более 467 тыс. человек.

В ходе различных мероприятий будут обсуждаться освоение шельфа, укрепление торговых связей между государствами, таяние вечной мерзлоты, глобальное потепление, борьба с загрязнениями, развитие человеческого капитала и другие темы.

Арктический совет был основан в 1996 году. Это межправительственный форум, который помогает укрепить сотрудничество между странами в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

10 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.

1 февраля стало известно, что правительство РФ выделит на поддержку инвестиционных проектов в Арктике более 214 млрд рублей. По словам Мишустина, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

В конце декабря 2020 года правительство сообщило о планах рассмотреть новую программу развития Арктики. Объем ее финансирования составит 19,5 млрд рублей.