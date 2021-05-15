Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
Главная / Политика

Правительство утвердило концепцию председательства РФ в Арктическом совете

15 мая 2021, 13:30  •  66 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, а также план мероприятий на этот период. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила пресс-служба правительства.
«В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами — участниками межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, охрана арктической окружающей среды, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах», — отметили в кабмине.
Уточняется, что целью концепции является реализация поручений президента РФ Владимира Путина по развитию зоны.
Также Мишустин утвердил детальный план мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Так, будут проведены фестивали, конференции, конгрессы, саммиты, круглые столы, форумы и т. д. Их примут такие города, как Якутск, Мурманск, Архангельск, Салехард, часть мероприятий состоится на севере Норвегии, чтобы иностранные гости могли изучить Заполярье РФ и выбрать подходящие для инвестиций территории.
Ожидается, что участие в перечисленных событиях примут более 467 тыс. человек.
В ходе различных мероприятий будут обсуждаться освоение шельфа, укрепление торговых связей между государствами, таяние вечной мерзлоты, глобальное потепление, борьба с загрязнениями, развитие человеческого капитала и другие темы.
Арктический совет был основан в 1996 году. Это межправительственный форум, который помогает укрепить сотрудничество между странами в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.
10 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.
1 февраля стало известно, что правительство РФ выделит на поддержку инвестиционных проектов в Арктике более 214 млрд рублей. По словам Мишустина, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.
В конце декабря 2020 года правительство сообщило о планах рассмотреть новую программу развития Арктики. Объем ее финансирования составит 19,5 млрд рублей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
15 мая 2021, 01:35
"Тонкая голубая линия" в Германии спровоцировала скандал в США
15 мая 2021, 01:35
К чему приводит война с русским языком: Политолог объяснил на примере Украины
15 мая 2021, 01:35
На Украине увидели признаки досрочных президентских выборов
15 мая 2021, 03:25
Политолог назвал слова про украинскую Кубань чушью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 11:35
Появившийся на параде в Москве "красавчик" восхитил американцев: "Выглядит убийственно"
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.