Правительство утвердило директивы о назначении Сечина главой «Роснефти» на пять лет

Правительство России утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором нефтегазовой компании «Роснефть» еще на пять лет. Об этом в среду, 20 мая, сообщается на сайте кабмина.

Членам совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на заседании по вопросу назначения единоличного исполнительного органа предписано голосовать за проект этого решения. В соответствии с продленным контрактом Сечин вновь приступит к выполнению обязательств директора с 24 мая 2020 года.

15 мая «Роснефть» обнародовала финансовую отчетность за I квартал 2020 года. Как отметил Сечин, компании удалось сохранить стабильное положение, несмотря на ряд негативных факторов, влияющих на мировой и отечественный нефтяные рынки. По его словам, «Роснефть» по основным показателям финансовой активности заняла лидирующую позицию в мире.

12 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства. С учетом в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи компания сохранит инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно, тогда как раньше она планировалась на 950 млрд рублей