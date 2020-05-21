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Правительство упростит кадастровый учет и регистрацию прав
21 мая 2020, 14:20 • 54 • В России
В четверг правительство рассмотрело поправки в законодательство, упрощающие процедуру государственного кадастрового учета и регистрации прав.
- Они, в частности, направлены на сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, - рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
По словам премьера, ряд заявлений, не связанных с переходом и ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет без усиленной электронной подписи. Идентификацией личности займется портал государственных услуг.
Мишустин также поручил правительству ежедневно докладывать ему, как обстоят дела с президентскими доплатами врачам. Напомним, ранее медики в разных регионах страны заявили, что не получили обещанных выплат в размере от 25 до 80 тысяч рублей.
- Прошу оперативно обрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал Госуслуг и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно, - сказал Мишустин. Он напомнил, что доплаты за апрель медики должны были уже полностью получить .
Заседание правительства России 21 мая 2020.
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