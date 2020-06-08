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Правительство упростило правила выезда и въезда в Россию

08 июня 2020, 14:25  •  98 • В России

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, вносящее изменения в правила выезда из России и въезда в нее. Напомним, что в марте из-за вспышки коронавируса правительство ограничило въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян.

Теперь за границу смогут выехать россияне, отправляющиеся на учебу, работу, лечение, а также те, кому необходимо заботиться о больных родственниках. Об этом Михаил Мишустин сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Что касается иностранцев, то въехать в Россию смогут те, у кого здесь проживают близкие родственники, а также те, кто едет на лечение.

- Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе, - пояснил премьер.

По словам Мишустина, в правительство поступило множество обращений на эту тему.

- Жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, шестой день подряд уровень заболеваемости коронавирусом в России не превышает 2 процентов. В Москве прирост ниже среднероссийского - 1 процент. По словам премьера, со времени начала пандемии в России сделано 12,5 миллиона тестов на коронавирус, зарегистрированы 40 тест-систем, из которых половина - российские.

Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж.

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