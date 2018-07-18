Правительство Украины запретило выплачивать вознаграждения в госкомпаниях

Правительство Украины одобрило решение о запрете выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях, передаёт УНН.

Сообщается, что введение данного запрета инициировал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Владельцем государственных компаний является украинский народ. Я думаю, если честно и справедливо платить — хорошо, но если чрезмерно — этого никто не поддержит», — отметил он.

Глава правительства предложил запретить выплату вознаграждений и бонусов и поручил Минэкономразвития выписать это решение, определив «потолки, за которые никому не позволено выпрыгивать».

Как информирует агентство, кабмин поддержал соответствующее решение, теперь его должен подписать Гройсман.

Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом».

В мае украинская компания решила премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу в Стокгольмском арбитраже.