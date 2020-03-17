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Правительство Украины запретило междугородние авиарейсы, поезда и метро
17 марта 2020, 08:35 • 107 • Украина
Киев, 17 марта. На Украине с 18 марта прекращается работа железнодорожного, авиационного и автобусного междугородного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующее решение было принято правительством страны в целях обеспечения безопасности граждан, пояснил он.
Как отметил чиновник, с полудня среды в стране приостанавливаются пассажирские междугородние и межобластные перевозки. Кроме того, с 17 марта в городах будет прекращена работа метрополитена.
Внутригородские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. При этом пользование личного транспорта не ограниченно, пояснил министр.
Ранее в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности властей ввести чрезвычайное положение в стране. Также он поручил прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Зеленский поручил компетентным органам разработать программу «кредитных каникул» для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.
Автор: Сергей Андреев
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