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Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год

15 сентября 2019, 22:24  •  26 • Украина
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
 
РИА Новости
 

Указывается, что 15 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе заседания кабмина представила проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

«Кабинет министров его рассмотрел, утвердил и подал в Верховную раду в установленные Конституцией и Бюджетным кодексом сроки», — заявили в ведомстве. 

По данным Минфина, к концу 2020 года планируется уменьшить отношение объёма украинского госдолга к ВВП до уровня 46,7%.

В презентации, опубликованной на сайте украинского Минфина, говорится, что прогнозируемый рост ВВП Украины составит 3,3%. 

Ранее Маркарова сообщила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на 2020 год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд).

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