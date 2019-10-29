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Правительство Украины усилило безопасность в акватории Азовского моря
29 октября 2019, 12:54 • 159 • Украина
Кабинет министров Украины принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.
Reuters
«Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которому принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», — сообщила пресс-служба кабмина.
В середине июля военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
В конце апреля сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азовском и Чёрном морях. Как отмечалось, планировалось создать единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских.
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