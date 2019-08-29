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Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

29 августа 2019, 14:24  •  85 • Украина
Правительство Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новоизбранной Верховной радой, передаёт «Укринформ».
 
Reuters
 

Сообщается, что это произошло в рамках торжественного заседания по случаю открытия первой сессии парламента девятого созыва.

Согласно ст. 115 Конституции страны, кабинет министров продолжит исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного кабмина.

Ранее представитель президента Владимира Зеленского Андрей Герус заявил, что большинство депутатов поддержат кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьера.

29 августа новоизбранные депутаты ВР принесли присягу.

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