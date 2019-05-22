Правительство Украины решило выйти еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в среду проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.

"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, сегодняшним решением прекращено действие протокола об унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанного в 1992 году, соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбе с нарушениями в этой сфере от 1999 года, а также соглашения о сотрудничестве с налоговыми преступлениями (2005 год).

Эти международные договоры, по мнению украинской стороны, утратили практическое значение, поскольку на Украине действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Ранее МИД Украины сообщал, что требуют проверки для дальнейшей денонсации около 240 документов.

До этого кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом. Последним стало соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о выходе из которого Киев объявил в конце апреля.