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Правительство Украины поручило легализовать майнинг криптовалют

16 марта 2018, 12:24  •  44 • Украина
Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
 
Reuters
 

«Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести «майнинг» в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени», — заявил Кубив.

По его словам, дополнение КВЭД решит вопрос детенизации рынка майнинга, привлечения дополнительных доходов в бюджет, уменьшение оттока квалифицированных IT-специалистов и уменьшение силового давления на криптосообщество.

Ранее сообщалось, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв прокомментировал НСН сообщения о том, что российский бизнесмен купил две теплоэлектростанции для создания майнинговой фермы в Пермском крае и Удмуртии. 

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