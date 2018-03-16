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Правительство Украины поручило легализовать майнинг криптовалют
16 марта 2018, 12:24 • 44 • Украина
Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
Reuters
«Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести «майнинг» в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени», — заявил Кубив.
По его словам, дополнение КВЭД решит вопрос детенизации рынка майнинга, привлечения дополнительных доходов в бюджет, уменьшение оттока квалифицированных IT-специалистов и уменьшение силового давления на криптосообщество.
Ранее сообщалось, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина.
Учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв прокомментировал НСН сообщения о том, что российский бизнесмен купил две теплоэлектростанции для создания майнинговой фермы в Пермском крае и Удмуртии.
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