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Правительство Украины понизило нормы потребления газа
30 января 2019, 17:09 • 158 • Украина
Правительство Украины вернуло пониженные нормы потребления газа для домохозяйств без счётчиков.
Reuters
Как передаёт Интерфакс-Украина, новые нормы установлены на уровне 3,29 кубометров на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.
Сообщается, что документ также обязывает «Нафтогаз» предусмотреть расходы на установку счётчиков.
В конце 2018 года на Украине заявили о сокращении объёмов потребления газа.
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