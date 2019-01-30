Правительство Украины понизило нормы потребления газа

Правительство Украины вернуло пониженные нормы потребления газа для домохозяйств без счётчиков.

Как передаёт Интерфакс-Украина, новые нормы установлены на уровне 3,29 кубометров на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.

Сообщается, что документ также обязывает «Нафтогаз» предусмотреть расходы на установку счётчиков.

В конце 2018 года на Украине заявили о сокращении объёмов потребления газа.