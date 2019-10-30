Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Маски сброшены": Россия должна не дать США захватить нефтяные месторо...
«Долго тянут с ответом»: в СПЧ обеспокоены судьбой арестованного по запросу США ...
Президенты с двух берегов Днестра договорились договариваться и дальше
В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма
Главная / Украина

Правительство Украины оценило убытки от теневого рынка алкоголя

30 октября 2019, 18:09  •  20 • Украина
Около 50% рынка алкогольных напитков и 10% рынка табачных изделий на Украине находятся в «тени», из-за чего государство ежегодно недополучает 5–10 млрд грн. ($200–400 млн). Об этом сообщил министр правительства страны Дмитрий Дубилет.
 
РИА Новости
 

«Сейчас мы запустили проект, в рамках которого различными методами пытаемся снова сделать этот рынок «белым». Сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в «тени», — сказал Дубилет в интервью «Экономической правде».

В числе шагов по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и табака он назвал обновление акцизной марки и активизацию работы силовиков с магазинами, которые торгуют нелегальной продукцией.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о демонополизации производства спирта.

В 2018 году в Киеве запретили продажу алкоголя в ночное время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 22:39
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
30 октября 2019, 18:09
Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии
29 октября 2019, 22:39
Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
30 октября 2019, 18:09
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
29 октября 2019, 19:24
Эксперт оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины
30 октября 2019, 01:54
«Тактика вызывает много вопросов»: как «Нафтогаз» угрожает Москве исками во время переговоров о транзитном договоре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
29 октября 2019, 17:54
"Краса ВДВ" написала рапорт об увольнении, влюбившись в мужчину, имя которого скрывает
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.