Правительство Украины одобрило стратегию информреинтеграции Донецкой и Луганской областей

Правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что данная инициатива позволит создать единую систему координации государственной политики информреинтеграции соответствующих областей.

В сообщении говорится, что стратегия направлена на то, чтобы сформировать у проживающих на этой территории понимание и поддержку их принадлежности к экономическому, политическому и культурному пространству Украины.

В декабре 2016 года стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко открыл телевышку на горе Карачун вблизи Славянска, которая должна вести вещание на территорию Донбасса. Старая телевышка, установленная там же, рухнула после вооружённых столкновений летом 2014 года.