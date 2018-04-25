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Правительство Украины одобрило прекращение транзита российских судов

25 апреля 2018, 17:54  •  176 • Украина
Правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагами России.
 
Reuters
 

Как передаёт Министерство инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение украинский кабмин одобрил на заседании 25 апреля. 

Также предлагается прекратить транзит и перевозки по территории Украины для любых других плавсредств, которые независимо от флага осуществляют судозаходы в порты Крыма и Севастополя. 

«Мы не допустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора. Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры», — заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По данным ведомства, после вступления соответствующего решения СНБО в силу МИД Украины проинформирует ЕС, США и другие государства с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Ранее стало известно, что 25 апреля состоится заседание СНБО Украины, на котором будет принято решение ввести санкции против России по аналогии с США. 

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