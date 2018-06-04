Правительство Украины инициировало новые санкции в отношении россиян и компаний из РФ

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КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Украины решил внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) проект о расширении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 мая, опубликованном на сайте кабмина в понедельник.

"Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - сказано в распоряжении. К нему прилагается два перечня с указанием имен и названий, однако они не выложены в открытый доступ.

2 мая СНБО вслед за США расширил список санкций против России, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Кроме того, меры были введены в отношении лиц, якобы "причастных к информационной и киберагрессии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко 14 мая ввел это решение СНБО в действие. Как стало известно из указа, среди прочего в санкционный перечень были включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Кроме того, украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "Realty.ria.ru" и "rian.com.ua".