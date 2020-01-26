|
Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе
26 января 2020, 18:24 • 90 • Украина
Украинское правительство и новый состав Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС обсудят ситуацию в Донбассе.
© Сергей Аверин РИА Новости
Как информирует украинский кабмин, заседание пройдёт 28 января в Брюсселе под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
«Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии», — подчёркивается в сообщении.
Уточняется, что на заседании стороны обсудят ситуацию на востоке Украины и имплементацию минских договорённостей, а также «положение дел в Крыму».
Отмечается, что в ходе визита состоятся двусторонние встречи Гончарука с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом, также запланирована встреча с представителями бельгийского бизнеса.
Ранее глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова призвала Киев не настаивать на пересмотре Минских соглашений, а «начать наконец-то предметно реализовывать данный документ».
15 января в МИД России назвали недостаточными меры Киева по выполнению Минских соглашений.
Как заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2020, 01:39
|
21 января 2020, 11:39
|
24 января 2020, 04:54
|
23 января 2020, 05:54
|
25 января 2020, 00:24
|
20 января 2020, 12:54
|
23 января 2020, 02:54