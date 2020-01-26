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Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе

26 января 2020, 18:24  •  90 • Украина
Украинское правительство и новый состав Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС обсудят ситуацию в Донбассе.
 
© Сергей Аверин РИА Новости
 

Как информирует украинский кабмин, заседание пройдёт 28 января в Брюсселе под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии», — подчёркивается в сообщении.

Уточняется, что на заседании стороны обсудят ситуацию на востоке Украины и имплементацию минских договорённостей, а также «положение дел в Крыму».

Отмечается, что в ходе визита состоятся двусторонние встречи Гончарука с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом, также запланирована встреча с представителями бельгийского бизнеса.

Ранее глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова призвала Киев не настаивать на пересмотре Минских соглашений, а «начать наконец-то предметно реализовывать данный документ».

15 января в МИД России назвали недостаточными меры Киева по выполнению Минских соглашений.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации.

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