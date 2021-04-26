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Правительство Тувы ушло в отставку в полном составе с важным уточнением
26 апреля 2021, 11:00 • 127 • Политика
Правительство Тувы ушло в отставку, но с важным уточнением - все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.
Правительство Тувы ушло в отставку в полном составе, однако теперь все члены кабмина продолжают работу с приставкой "исполняющий обязанности" (и. о.), сообщили в пресс-службе администрации.
Об отставке правительства Тувы в понедельник, 26 апреля, объявил в ходе аппаратного совещания врио главы республики Владислав Ховалыг.
Напомним, ранее решением президента России Владимира Путина были прекращены полномочия главы Тувы Шолбана Кара-Оола. После состоялось назначение временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга. Отставка правительства Тувы стала логичным продолжением кадровых решений.
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