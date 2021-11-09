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Правительство составило положительный отзыв на проект о системе публичной власти

09 ноября 2021, 20:00  •  84 • Политика
Правительство России подготовило положительный отзыв на принятый Госдумой в первом чтении законопроект о единой системе публичной власти. Об этом 9 ноября сообщил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Отзыв правительства на законопроект положительный и дополнен замечаниями по их темам. Скоро он поступит в Госдуму и к нам в Совет Федерации», — сказал он.
Клишас добавил, что все внесенные в документ замечания будут обсуждаться с правительством и учитываться ко второму чтению.
Ранее во вторник стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет.
Кроме того, документ предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.
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