Правительство составило положительный отзыв на проект о системе публичной власти

Правительство России подготовило положительный отзыв на принятый Госдумой в первом чтении законопроект о единой системе публичной власти. Об этом 9 ноября сообщил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Отзыв правительства на законопроект положительный и дополнен замечаниями по их темам. Скоро он поступит в Госдуму и к нам в Совет Федерации», — сказал он.

Клишас добавил, что все внесенные в документ замечания будут обсуждаться с правительством и учитываться ко второму чтению.

Ранее во вторник стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет.

Кроме того, документ предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.