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Правительство сможет определять порядок исчисления прожиточного минимума

03 марта 2022, 12:35  •  143 • Политика
Правительство России может получить право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещен в четверг, 3 марта, в думской электронной базе.
«Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии», — говорится в документе.
Ранее в этот день сообщалось, что проект федерального закона разработан для защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.
2 марта в Госдуме прокомментировали разрабатываемый пакет антикризисных мер. Отмечалось, что в первую очередь в пакет войдут меры по поддержке российской промышленности, прежде всего оборонно-промышленного комплекса и авиастроения.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что недружественным странам не удастся дестабилизировать экономику России.
Кроме того, он также прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина ограничить вывоз из страны наличной зарубежной валюты в размере, превышающем $10 тыс. Песков отметил, что Москва вводит контрсанкции, для того что минимизировать ущерб от действий, направленных на подрыв целостности российской экономики. По его словам, Россия «не станет стрелять себе в ногу». Важно детально проанализировать враждебные действия стран, которые ввели и продолжают вводить санкции, и уже потом объявить контрмеры. В данной ситуации сохранение экономики возможно, только если делать жесткие и продуманные шаги.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что экономика РФ якобы шатается из-за санкций, однако пресс-секретарь ответил, что она вполне способна устоять на ногах.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Утром 24 февраля российский лидер в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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