Правительство сложит свои полномочия

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство России, согласно статье 116 Конституции, в понедельник сложит свои полномочия в связи с истечением шестилетнего мандата главы государства. Оставшись в статусе "исполняющих обязанности", члены кабмина будут ждать формирования нового состава главного исполнительного органа страны.

По окончании церемонии инаугурации президента, которая состоится в полдень по московскому времени, Владимир Путин должен будет определиться с кандидатурой премьер-министра и направить соответствующее представление на рассмотрение Госдумы. После одобрения нижней палатой парламента своей кандидатуры премьер в недельный срок представит главе государства предложения по структуре кабмина, а также персоналиям своих заместителей и федеральных министров. С их утверждением начнет работу новое правительство Российской Федерации.

Накануне поздно вечером Путин собрал кабмин в Кремле. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе в столь сложных условиях, и дал высокую оценку деятельности правительства. Президент отдельно отметил большой вклад в успешное выполнение поставленных задач премьера Дмитрия Медведева.

Уходящий в отставку кабинет Медведева был сформирован с 8 по 21 мая 2012 года и стал самым "долгоиграющим" правительством, отработавшим полный шестилетний президентский срок. Однако ни состав кабмина, ни его структура не были постоянными, а условия, в которых пришлось работать, нельзя назвать спокойными. За шесть лет правительству пришлось пережить немало драматичных моментов, связанных с возникновением и упразднением министерств, перераспределением полномочий, коррупционными скандалами и иными событиями. В результате слагать полномочия в понедельник будет не тот коллектив, что принимал их в 2012 году.

Когда Путин занимался формированием кабинета министров в 2012 году, он очень серьезно подошел к вопросу обновления кадрового состава. Как отмечал Медведев, в тогда еще новом правительстве "три четверти - новые люди". Изначально кабмин состоял из семи вице-премьеров (один из которых первый), а также из 20 министров. Но с течением времени количество заместителей у Медведева увеличилось на два, министров тоже стало на два больше.

Корпус вице-премьеров в 2012 году изменился: на новые места работы из правительства перешли, например, Виктор Зубков и Игорь Сечин. На их место пришли свежие кадры. Из помощников президента в вице-премьеры перешел Аркадий Дворкович, заместителем премьера был переназначен пришедший в правительство за полгода до этого Дмитрий Рогозин, новым лицом среди замов председателя правительства стала Ольга Голодец, которая взяла на себя кураторство социальной сферы.

Первые "потери" вице-премьерский состав понес спустя год. 7 мая 2013 года с формулировкой "по собственному желанию" кабинет Медведева покинул Владислав Сурков, однако этому предшествовала его полемика с главой государства. Президент и вице-премьер разошлись в оценках качества выполнения президентских поручений. Место Суркова занял Сергей Приходько, к которому перешли и функции руководителя аппарата правительства.

31 августа 2013 года на работу на Краснопресненскую набережную после непродолжительной паузы вернулся Юрий Трутнев, который в правительстве Путина был министром природных ресурсов и экологии, а затем чуть больше года выполнял функции помощника президента. Должность вице-премьера он совместил с работой полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.

Еще одно изменение затронуло зампреда правительства Александра Хлопонина. В мае 2014 года Путин освободил его от поста полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Наконец, 19 октября 2016 года повышение до статуса вице-премьера получил бывший министр спорта Виталий Мутко.

Более значительные изменения произошли в министерском корпусе. Здесь в мае 2012 года появилось 15 новых глав ведомств, хотя остался и целый ряд "ветеранов".

Посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков (проработавший в этом качестве всего лишь еще полгода), министры юстиции Александр Коновалов, финансов Антон Силуанов, спорта Виталий Мутко, а также на тот момент исполнявший обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров, который несколькими месяцами ранее занял этот пост после ухода в Коллегию Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко.

Однако новых назначенцев оказалось больше. Например, самым молодым на тот момент членом правительства стал новый глава Минкомсвязи Николай Никифоров, которому на момент назначения было всего 30 лет. Бывший советник президента Михаил Абызов получил министерский портфель с принципиально новым "содержимым" - по связям с "Открытым правительством". МВД вместо Рашида Нургалиева возглавил Владимир Колокольцев, который до этого был начальником Главного управления МВД России по Москве.

На посту главы Минкультуры Александра Авдеева сменил экс-депутат Госдумы Владимир Мединский, преемником Юрия Трутнева во главе Минприроды стал Сергей Донской, Минэнерго возглавил выходец из Минфина Александр Новак, у руля Минтранса вместо Игоря Левитина встал Максим Соколов, до этого входивший в "золотую сотню" президентского кадрового резерва. Министерство здравоохранения и социальной защиты раскололось на две части, соответственно, министром здравоохранения была назначена Вероника Скворцова, а министром труда и соцзащиты - Максим Топилин.

Изначально в правительстве Медведева не оказалось одного из самых популярных и опытных в России политиков - Сергея Шойгу. За несколько дней до утверждения нового правительства бывший глава МЧС возглавил Московскую область. Его место на занял Владимир Пучков.

Тем не менее через полгода Шойгу ждало возвращение в кабмин. Генерал армии примерил мундир министра обороны, сменив на этом посту Сердюкова, который был уволен на фоне скандалов вокруг управления собственностью оборонного ведомства.

За минувшие шесть лет судьба некоторых министерств оказалась драматичной. Так, например, на базе Федерального агентства по строительству и ЖКХ в 2013 году возникло одноименное министерство. Другое ведомство - Министерство регионального развития - сменило двух руководителей, а позднее было вовсе упразднено в сентябре 2014 года. Его полномочия поделили Минкультуры (сфера национальной политики), Минэкономразвития (сфера социально-экономического развития регионов, включая Арктику и Крайний Север) и Минюст (сфера территориального устройства).

Недолгая жизнь была уготована и Министерству по делам Крыма, которое появилось 31 марта 2014 года, после того как полуостров воссоединился с Россией, и просуществовало до 15 июля 2015 года. Все это время ведомство возглавлял Олег Савельев. Причиной упразднения стало завершение переходного периода, а соответствующие полномочия достались Минэкономразвития.

Два первых "территориальных" органа появились в мае 2012 года. Ими стали Министерство по делам Северного Кавказа и Министерство по развитию Дальнего Востока. Причем последнее за первый год своего существования пережило смену руководителя, когда Виктора Ишаева сменил молодой предприниматель Александр Галушка.

Смена министров оказалась уделом не только Минвостокразвития и Минрегиона. Та же участь постигла Минспорта, Минсельхоз и Минобрнауки.

Пожалуй, самым болезненным процесс смены руководства стал для Министерства экономического развития. Перешедшая на работу в Кремль, а затем в Банк России Эльвира Набиуллина в 2012 году оставила свой пост в МЭР Андрею Белоусову, который в тот момент работал в правительстве директором департамента экономики и финансов. Уже через год экс-министр пополнил ряды президентских помощников, а его портфель достался финансисту Алексею Улюкаеву.

Тот занимался вопросами экономической повестки вплоть до осени 2016 года, когда оказался в центре коррупционного скандала и был задержан оперативниками по подозрению в получении взятки в $2 млн в обмен на положительное заключение, дающее "Роснефти" право приобрести госпакет акций "Башнефти". От занимаемой должности "в связи с утратой доверия" Путин освободил Улюкаева буквально на следующий день. В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд признал экс-министра виновным во взяточничестве и приговорил его к восьми годам строгого режима, и штрафу в 130 миллионов рублей. Третьим с момента назначения правительства Медведева руководителем МЭР стал 35-летний выходец из Минфина Максим Орешкин.

За долгий период работы кабинет Медведева не раз подвергался критическим нападкам как со стороны прессы, так и со стороны депутатов Госдумы. Участники прямой линии с Владимиром Путиным из года в год спрашивали у главы государства, доволен ли он работой правительства и лично его председателя. Но Путин, который не раз требовал от министров "подтянуть хвосты" по массе текущих проблем, никогда не позволял зайти критике слишком далеко, всегда давая высокие оценки работе кабмина.

В частности, в канун Нового года, подводя итоги работы правительства за 5,5 года, президент заявил, что сделано все возможное и даже больше.

"Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. <...> Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того, - сказал он. - По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы".

Не отрицая остающихся нерешенными проблем, Путин отметил, что удалось добиться минимальной за всю российскую историю инфляции, отметил достижения в импортозамещении и развитии сельского хозяйства, а также инфраструктурных проектов. За счет этого удалось уменьшить зависимость экономики от конъюнктуры мировых цен на нефть. Сыграло свою роль и общее улучшение делового климата, над чем правительство последовательно работает все эти годы.

Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство Крымского моста, космодрома Восточный, Московского центрального кольца, реализацию проекта "Ямал-СПГ" и других. Минобороны и предприятия ОПК прекратили вести ценовые войны и смогли выстроить результативную работу по гособоронзаказу, который в последние годы выполняется на 97%.

Перед страной стоит масса очень сложных проблем, задача по решению которых перейдет по наследству новому составу правительства. Очевидно, что, кто бы ни занял кресла премьера и его заместителей, кому бы ни достались министерские портфели, добиться ощутимых результатов, не совершив тот самый рывок в развитии, о котором говорил Путин в последнем послании Федеральному собранию, едва ли возможно.

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