Правительство Северной Осетии отправлено в отставку

Врио губернатора Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство региона в отставку. Об этом 13 апреля сообщается на сайте властей республики.

«Правительство Республики Северная Осетия-Алания отправлено в отставку», — говорится в сообщении.

Врио Главы РСО-Алания поручил членам регионального кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава Правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой «врио».

Ранее в этот же день Меняйло официально вступил в должность. Церемония представления врио главы региона состоялась в дом правительства республики.

Указ о назначении бывшего полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на пост врио главы Северной Осетии подписал президент России Владимир Путин 9 апреля. В этот же день чиновник заявил о своем намерении приехать в республику 12 апреля.

Эксперты в свою очередь отметили важность назначения Меняйло на ту должность, охарактеризовав бывшего полпреда как волевого руководителя, образовавшего сильную команду и демонстрировавшего эффективную работу.