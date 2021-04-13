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Правительство Северной Осетии отправлено в отставку

13 апреля 2021, 14:05  •  90 • Политика
Врио губернатора Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство региона в отставку. Об этом 13 апреля сообщается на сайте властей республики.
«Правительство Республики Северная Осетия-Алания отправлено в отставку», — говорится в сообщении.
Врио Главы РСО-Алания поручил членам регионального кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава Правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой «врио».
Ранее в этот же день Меняйло официально вступил в должность. Церемония представления врио главы региона состоялась в дом правительства республики.
Указ о назначении бывшего полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на пост врио главы Северной Осетии подписал президент России Владимир Путин 9 апреля. В этот же день чиновник заявил о своем намерении приехать в республику 12 апреля.
Эксперты в свою очередь отметили важность назначения Меняйло на ту должность, охарактеризовав бывшего полпреда как волевого руководителя, образовавшего сильную команду и демонстрировавшего эффективную работу.

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