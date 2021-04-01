Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

Правительство России запланировало скорректировать еще 125 законов

01 апреля 2021, 18:50  •  38 • Политика
Правительство России намерено скорректировать еще 125 законов в рамках контрольно-надзорной реформы. Об этом сообщил в четверг, 1 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Изменения вносятся более чем в 125 отраслевых законов. В том числе — регулирующих контроль в области безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный надзор и многие другие сферы, которые важны для ведения бизнеса и прямо влияют на качество жизни людей», — сказал он.
Мишустин добавил, что правительство продолжает работу над реформой контрольно-надзорной деятельности. По его словам, предусмотрен целый комплекс мер, будут созданы условия для функционирования единого реестра, который содержит перечень видов контроля.
Отмечается, что благодаря изменениям снизится административная нагрузка на предпринимателей, будут исключены повторные функции, а оценка работ надзорных органов станет более эффективной. Кроме того, новая модель позволит проводить профилактику возможных нарушений перед наказанием.
Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает исключить старые и неактуальные акты и устаревшие нормы, зафиксировать точные и понятные правила, а также исключить необоснованные и избыточные нормы в разных сферах. Она получила неофициальное название «регуляторная гильотина» и предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.
В январе правительство России предложило распространить принципы «регуляторной гильотины» на российскую систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса.
Как рассказал руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, требования к получению разрешений сильно различаются и некоторые устарели. Он также отметил, что в России уже более трети обязательных требований к бизнесу были отменены в рамках применения «регуляторной гильотины», из-за того что они были избыточными или дублировали друг друга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
01 апреля 2021, 08:45
"Смиренно попросите Путина о помощи!" Немцы призвали извиниться перед русскими
01 апреля 2021, 10:35
"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.