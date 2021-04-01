Правительство России запланировало скорректировать еще 125 законов

Правительство России намерено скорректировать еще 125 законов в рамках контрольно-надзорной реформы. Об этом сообщил в четверг, 1 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Изменения вносятся более чем в 125 отраслевых законов. В том числе — регулирующих контроль в области безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный надзор и многие другие сферы, которые важны для ведения бизнеса и прямо влияют на качество жизни людей», — сказал он.

Мишустин добавил, что правительство продолжает работу над реформой контрольно-надзорной деятельности. По его словам, предусмотрен целый комплекс мер, будут созданы условия для функционирования единого реестра, который содержит перечень видов контроля.

Отмечается, что благодаря изменениям снизится административная нагрузка на предпринимателей, будут исключены повторные функции, а оценка работ надзорных органов станет более эффективной. Кроме того, новая модель позволит проводить профилактику возможных нарушений перед наказанием.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает исключить старые и неактуальные акты и устаревшие нормы, зафиксировать точные и понятные правила, а также исключить необоснованные и избыточные нормы в разных сферах. Она получила неофициальное название «регуляторная гильотина» и предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

В январе правительство России предложило распространить принципы «регуляторной гильотины» на российскую систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса.

Как рассказал руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, требования к получению разрешений сильно различаются и некоторые устарели. Он также отметил, что в России уже более трети обязательных требований к бизнесу были отменены в рамках применения «регуляторной гильотины», из-за того что они были избыточными или дублировали друг друга.