Правительство России ушло в отставку

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ сложило свои полномочия перед вступившим в понедельник в должность президента Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба кабмина, "Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России".

Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день его вступления в должность.

Обязанность кабмина уйти в отставку в полном составе после вступления в должность президента предусмотрена статьей 116 Конституции России. Обычно после этого премьер-министр, его заместители и министры переходят в статус "временно исполняющих обязанности" до формирования нового кабинета. Согласно Основному закону, не позднее двух недель с даты отставки глава государства должен внести в Государственную думу предложение о кандидатуре нового главы кабмина, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели. 4 мая первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил ТАСС, что депутаты могут рассмотреть это предложение уже 8 мая на своем пленарном заседании, если кандидатура к этому времени уже будет внесена.

Представляет кандидатуру премьера сам глава государства или его полномочный представитель в Госдуме. Предполагается, что на таком заседании кандидат на должность председателя правительства представляет Госдуме программу основных направлений деятельности будущего правительства РФ. Перед обсуждением кандидат отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного Госдумой, но не свыше 30 минут. После этого представители фракций высказываются за выдвинутую кандидатуру или против нее. Решение парламентариев считается принятым, а согласие на назначение премьера данным, если за него проголосовало большинство депутатов.

Не позднее, чем через неделю после этого, глава кабинета министров представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.