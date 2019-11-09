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Правительство России снизило тарифы на мусор: Люди должны почувствовать изменения в ближайшее время - ФАС
09 ноября 2019, 05:09 • 74 • Политика
В России изменили правила расчёта тарифа на мусор в сторону его уменьшения. Из тарифа исключили налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. "Меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время", - заявили в ФАС.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев снизил тарифы на мусор, исключив из него плату за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на сайте правовой информации.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) положительно оценили документ. Ведомство отмечает, что изменения позволят улучшить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым.
Напомним, что тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась в начале года из-за реформы мусорной отрасли. Предполагалось, что новые тарифы обеспечат окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. На практике это вылилось в то, что в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин и потребовал навести порядок в отрасли.
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