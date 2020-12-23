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Правительство России скорректировало нацпроекты

23 декабря 2020, 18:05  •  19 • Политика
Правительство России приняло решение о корректировке национальных проектов. Об этом в среду, 23 декабря, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами», — сказал Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что по каждому нацпроекту были выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.
Кроме того, премьер-министр предложил утвердить единый национальный план и обновленные нацпроекты.
Мишустин 1 декабря ужeсточил бюджeтную дисциплину при выпoлнении нацпрoектов. В частности, зарезервированные под определенные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя средства, запретят перебрасывать на другие цели.
В октябре Мишустин подчеркнул, что в текущих непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств и каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей.
В мае 2018 года президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Документ стал основой новых 12 нацпроектов. Работа над ними была указана в числе приоритетных задач нового правительства.
В мае 2020 года, на фоне пандемии COVID-19, президент России Владимир Путин заявил, что по целому ряду обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть перенесены.

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