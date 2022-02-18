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Правительство России распорядилось ввести льготы на поставки товаров в Донбасс
18 февраля 2022, 20:10 • 52 • Политика
Правительство России выпустило постановление о введении льгот на поставки товаров в республики Донбасса. А также на поставки товаров Донбасса в Россию.
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
- говорится в постановлении.
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