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Правительство России распорядилось ввести льготы на поставки товаров в Донбасс

18 февраля 2022, 20:10  •  52 • Политика
Правительство России выпустило постановление о введении льгот на поставки товаров в республики Донбасса. А также на поставки товаров Донбасса в Россию.
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Утвердить перечень пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта,
- говорится в постановлении.

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