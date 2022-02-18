Правительство России распорядилось ввести льготы на поставки товаров в Донбасс

Правительство России выпустило постановление о введении льгот на поставки товаров в республики Донбасса. А также на поставки товаров Донбасса в Россию.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить перечень пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта,