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Правительство России продлило программу поддержки «зеленой» энергетики
28 октября 2020, 01:35 • 53 • Политика
Правительство продлило программу поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 27 октября.
«В основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных указанным распоряжением: а) в наименовании слова «до 2024 года» заменить словами «до 2035 года», — говорится в документе.
В России с 2014 по 2024 год действует программа поддержки «зеленой» энергетики, в том числе строительства электростанций. Компании получают гарантии окупаемости инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Министр энергетики России Александр Новак 14 октября призвал к взвешенным решениям при переходе к «зеленой» энергетике, чтобы не возникало давление на энергоотрасль.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире.
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